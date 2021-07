Keegi TikTokis ei usu, et see naine on 50-aastane!

Maya postitab regulaarselt TikToki erinevaid videoid, näidates oma kauneid kurve nooruslikes kleitides. Paljud ei suuda uskuda, et naine on 50-aastane ning pigem arvatakse, et ta on maksimaalselt 30ndates. Maya aga oma vanust ei häbene ning kinnitab, et on 50-aastane.