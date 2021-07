ONGI KÕIK? ⟩ Kim Kardashian teatas oma kosmeetikabrändi sulgemisest

Neli aastat tagasi oma initsiaalidega kosmeetikabrändi KKW Beauty loonud tõsielustaar teatas eile Instagrami loos, et augustis lõpetab ta kaubamärgi kasutamise ja sulgeb brändi veebilehe.

Fännidel ei maksa aga kurvastada! Kardashian kinnitas, et naaseb peagi täiesti uute toodete ja kaubamärgiga.

«1. augusti keskööl sulgeme KKWBeauty.com-i saidi, et saaksime tagasi tulla täiesti uue kaubamärgi all koos uue koostisega toodetega, mis on kaasaegsemad, uuenduslikumad ning mille pakend on jätkusuutlik ja uue parema välimusega,» teatas teletäht.

Kardashian lisas, et tal on hea meel jätkata oma tootevaliku arendamist ja laiendamist. «Soovin, et te saaksite kõike lõpuks kogeda nii, nagu olen alati ette kujutanud.»