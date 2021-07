KLÕPS ⟩ Merylin Nau külastas Kardashianide küünetehnikut: küüned maksid hingehinda!

«Kardashianide küünetehnik isiklikult tegi mulle küüned. Ütles, et nad toredad 😂,» kirjutas Merylin Instagrami loos ja jagas videot värskest maniküürist. Kaunitar tõdes, et see pole sugugi odav lõbu. «Küüned maksid hingehinda 😬 Kolm sotti lännu 💗,» jätkas ta.

Merylin tõdes, et tal vedas ja ta ei pidanud aega staartehniku juurde sugugi kaua ootama. «Ma sain samal päeval, sest aeg oli vaba ja mul oli küüs lihasse sisse murdunud. Verd tuli ning ma veensin neid telefoni otsas, et nad annaksid salongi parima tegija,» rääkis Merylin Elu24-le. Eestlanna mõtles, et kõnnib salongist minema, sest kartis, et ta küüsi hakkab tegema keegi «soperdis». «Siis öeldi, et ta on celebrity nail artist (kuulsuste küünetehnik – toim) 🤣🤣🤣» naeris Merylin.