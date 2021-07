Facebooki gruppi «Märgatud24 Tartus» tehti teisipäeval postitus, mis on saanud üsna emotsionaalset vastukaja. Nimelt jäi ühele tartlasele silma, kuidas kolmekümnendates mees pildistas tänaval lühikestes pükstes naise tagumikku. Postitus on rahva kahte leeri ajanud: mõne meelest on see tõsine ahistamine, teised aga arvavad, et taolised juhtumid on pigem naljakad.