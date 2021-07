Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles Postimehele, et puude mahavõtmise põhjuseks on peatänava «totaalne remont». Tänavaaluseid trasse vahetades olevat linnapea sõnul suur risk, et puude juured saavad kahjustada. Seega peeti paremaks vahtrad ja pärnad ligi kilomeetri pikkusel lõigul langetada.

Arborist Heiki Hanso aga ütleb, et puujuuri saab tahtmise korral kaitsta mitmel moel. «Haapsalu abilinnapea kirjutas ka sotsiaalmeedias, et mitu aastat tagasi jätsid nad puud alles, teed tehti valmis, aga puud hukkusid. Nüüd asuvad vanast kogemusest tulenevalt peatänavat valesti tegema. See, et puud seda üle ei ela, ei vasta reaalsusele – eriti veel täiesti elujõus pärnade puhul. Sellisel tasemel peatänava muutmine on kõige kõrgemal tasemel kogukonna kokkulepe. Iga riik omab organisatsiooni, mis seisab puude eest ja kelle nõu ja jõuga tagatakse puule ehitusaegne kaitse. Aga selleks peab olema tahe, et need puud säilitataks, mitte tahe rajada betooni,» selgitab ta.