Pühajärve on broneeritud: vanglate suurejoonelised suvepäevad jahmatasid kohalikke!

Elu24 toimetuse poole pöördus Pühajärve elanik, kellele ei mahu pähe, kuidas seal suvepäevi tähistav vanglateenistus nii suurejooneliselt pidutseda saab. «Pidu katku ajal ja siis, kui aina tuleb kärpida ja makse tõsta. Minu õiglustunne on küll riivatud! Kaheks päevaks on kinni pandud kogu Pühajärve spaa. Ja mis esinejad ja tegevused?» küsib ta.

Tõepoolest, suvepäevade kava on äärmiselt tihe ja mitmekülgne. Sealt võib välja lugeda, et esinejate hulgas on näiteks sellised armastatud artistid nagu Nublu, Gameboy Tetris ja 2 Quick Start. Toimetusele teadaolevalt küsivad Nublu ja 2 Quick Start esinemise eest üritusest olenevalt 3500 kuni 5000 eurot, mis tähendab, et pelgalt kahe esineja eest olid ürituse korraldajad nõus välja käima kuni 10 000 eurot.