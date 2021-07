ELU25 ⟩ Indrek Tarand Juku-Kalle Raidile: Pedakoomikud on vegetatiivselt paljunenud!

Nõva kool on tõeline väikekool, just selline, milliste sulgemisega kaasajal pidevalt tegeletakse. Ja selge on see, et elu veereb väikekoolis hoopis erinevalt suurest kombinaadist, kus sekeldab korraga ringi pooltuhat õpilast. Haridussüsteemist pajatades põrkame me aga iga natukese aja tagant ühe ja sama teema otsa – lõputu bürokraatia. Bürokraatia, mis pärineb asutusest, kus kohvimasin kaduma läks ning töötajatest ministri laste tentsikud said. Nii tegelevad õpetajad rohkem ajuvabade nõudetabelite täitmise kui laste õpetamisega.

Juku-Kalle Raid (JKR): Räägi, Indrek, kuidas sa pedagoogika radadele kolkakülla Nõvale jõudsid?

Indrek Tarand (IT): Sellepärast jõudsingi, et koolmeistritest oli puudus. Ja tundus mõistlik, kui inimesi saab aidata väikese liigutusega. Niimoodi jõudsin ja ega ma ei kahetse. Võin ka kinnitada, et see aasta on olnud epohhi loov kogemus. Esines ka möödalaskmisi. Ma kujutasin ette, et omal ajal nõukogude pedakoomikute poolt välja kujundatud tegelased on võimu juurest kadunud, aga tuleb välja, et nad on vegetatiivsel teel paljunedes uuesti võimule saanud ja haridusbürokraatia pool on see, mis tumestab kõige rohkem seda muidu rõõmsat ja inspireerivat tegevust. Ma palgast ei hakka parem rääkima.

JKR: Me muud ei kuulegi ju, kui et õpetajate palk tõuseb.

IT: Kahjuks ütles Jüri Ratas Jüri Ratasele, et neli aastat ei juhtu midagi ja nüüd öeldi, et 3% võib olla isegi tõuseb. Aga see kõik ei päästa midagi. See on sama, kui kastekannust põua ajal püüda viljapõldu kasta.

JKR: Sa räägid sageli kooli haridussüsteemi bürokraatiast. Võtame selle asja natuke lahti. Me ei pajata ju sellest, et mõni minister lahkub ministeeriumist kohvimasinaga.

IT: Ei-ei, kohvimasin on hoopis eraldi valitsemiskultuuri sümboolika. See on niimoodi, et me oleme väga digitaalsed. Meil on e-kool, meil on seal kinnitatud ainekavad, õpetajate töökavad ja siis tuleb välja, et Tartus ja Tallinnas on väga palju neid, kes on pedakoomiku magisrtikraadi saanud. Ja seetõttu on nad edutatud järelvalve pühasse protseduuri. Hispaanias öeldakse selle kohta, et suur invisitsioon tuli kohale.