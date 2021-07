Sony Music kirjutab, et tugevdab tegevust Baltimaades ja esitleb uut tiimi, kuhu kuuluvad lisaks Kivile ka Bert Prikenfeld ja Karl Tamm.

Kivi alustab augustis uuel töökohal turundusjuhina ning tema töösuunaks on kohaliku ja rahvusvahelise muusikarepetruaari turundamine. «Olen töötanud koos Sony Musicu ja artistidega juba aastaid ja olen väga elevil ja õnnelik, et saan kohalikul turul latti veel kõgemale tõsta ja töötada koos kohalike artistide ja imelise tiimiga. Olen kindel, et suudame ehitada miskit ainulaadset ja võimsat,» kommenteerib Kivi uut töökohta.