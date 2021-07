Peapiiskop Urmas Viilma palub abi ränga põlengu üle elanud kirikuõpetaja perele

Peapiiskop tõi välja, et ilus soe suvi toob puhkajatele palju rõõmu, kuid sooja suve varjus on ka kurbi ja traagilisi sündmuseid. «Siinjuures teavitan kõiki oma sõpru ja järgijaid, et küsida teilt abi. Ühte noort Lõuna- Eesti kirikuõpetaja perekonda tabas ööl vastu 6. juulit löök, mis on perele väga raske kanda. Ilmselt elektrijuhtmestikust, süttis Pindi ja Vastseliina koguduse õpetaja Argo Oleski kodu. Kõik sel saatuslikul ööl kodus olnud pereliikmed pääsesid küll välja, kuid nagu õpetaja Argo Olesk ise mulle ütles, sisse tagasi minna, et midagi tule, suitsu ja muu kahju eest päästa, enam leegid ei lubanud. Jumalale tänu, ei saanud ükski pereliige kannatada, kuid kodu on tugevasti tule ja suitsu tõttu kahjustatud,» selgitas Viilma.