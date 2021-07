PILDID ⟩ Puhkemaja loomade keskel: telenäo Heidi Hanso talu ootab suvitajaid

«Sõbrad head. Nüüd ma olen valmis jagama teiega infot, mida olen siia vihjamisi tilgutanud. Jah. #pajuväravatalu maadele on kerkinud imeline puhkemaja,» teatas Heidi Hanso Instagramis.

Väike armas puhkemaja asub otse loomade keskel, nii et hommikul ärgates võib aknast näha hobusekarja puudevilus puhkamas. «Hüüdvat paabulindu ja kirevat kukke kuuled kõrvale ohutust kaugusest,» naljatles Heidi.

Majakese kõrval asub ka väliköök, kus kõik vajalik on söögitegemiseks olemas.

Tähelepanu pälvib ka omamoodi kihvt duširuum, mille kohta blogija Marimell küsis: «Kas ainult duši alla saaks ka tulla?» «Garanteerin, et see on naabruskonna ehedaim pesemiselamus!» vastas Heidi.