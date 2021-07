VIDEO ⟩ Ladinarütmid: Jennifer Lopez viskus liival spagaati ja hullas lainetes!

«Cambia El Paso» tähendab tõlkes «muutke sammu». «Lugu räägib muutustest ja sellest, kuis ei tohiks karta vajalikke samme astuda,» rääkis lauljanna Rolling Stones-ile. «Lihtsalt tee see samm, mine edasi, tee seda, mida pead tegema. Kui miski ei tundu õige, olenemata sellest, mis see on, siis tee see käik ja tantsi. Tants on elu, rõõm ja õnn,» lisas laulja.