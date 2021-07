Oma sõnul on 38-aastane supervormis daam ainus bikiinifitnessi maailmameister, kes on ühtlasi ka vanaema.

Anca Nicoleta Ward alustas kulturismiga üheksa aastat tagasi ja on praegu bikiinifitnessi kuulsamaid nimesid. Ta on oma elu pühendanud maailmameistritiitlile, vaatamata sellele, et tal on poeg, kaks kasulast ning ka lapselaps.