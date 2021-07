Kulturist Argo Aderi abikaasa: tahtsin olla täpselt sellise kehaga nagu enne lapsi

Maarja Kerner-Ader kirjutas isiklikul Instagrami kontol oma kehast. Postituse alguses nentis Maarja kohe, et abielu kulturisti Argo Aderiga ei tähenda seda, et tema toidulaual on ainult kana ja roheline salat.

«Ikka nii on, et pärast kolme pisikest järjestikust last oli end mega raske kätte võtta. Nii hea oli hommikuti kohvi kõrvale saiakest lubada ning päeval mitte mõelda, mida sööma peab, vaid lihtsalt suvaliselt süüa, nii need lisakilod tulevadki, kiirelt – nagu enamikul inimestel,» tunnistas Maarja.

«Seniks kuni ükspäev tegin otsuse, et tahan olla täpselt sellise kehaga nagu enne lapsi ning ollagi oma lastele selline emme, kes tunneb end oma kehas hästi. Kõige tähtsam ju ongi, et oma peegelpilt meeldiks, siis oled Sina õnnelik ja on pere ka.»

Maarja kirjeldas põgusalt ka seda, kuidas ta hea vormi saavutas. «Läks aega ikka mitu kuud, toitumiskava, trennid jne, püüdsin kogu aeg jälgida Argo ja Kaisa (Abneri – toim) toitumise nõuandeid ning seda, et alati tuleb leida võimalused, kuidas hästi teha, mitte vabandusi, miks ei saa teha … (Kaisa sõnad).»

«Ühesõnaga, kerge polnud, aga tulemusega olen rohkem kui rahul. Nii palju abilisi muidugi sellel teekonnal olnud,» tõdes ta ja tänas eelkõige fitnessisportlast Kaisa Abnerit.

Lõpetuseks aga lisas Maarja, et on ise enda kõige suurem motiveerija. «Suudan alati kõike, mida tahan, ja teen kõik selleks, et saavutada tulemusi, mida tahan, seega täiskäigul edasi.»

Postituse tagasiside on olnud väga positiivne ja Maarjat kiitis ka Kaisa. «Võrratu naine oled. Ma ei väsi kordamast, et sa oled ikka jõhkralt tubli ja järjepidev. Ja ma nii samastun sellega, et «Mis sul viga? Sul süüakse kodus ainult riisi ja kana». Jaaaaaajahhhh!» kirjutas Kaisa.