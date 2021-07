Sisulooja Sten Talivee tunneb end kodumaal survestatult: ma pole nõus olema nagu «need teised»

«Mulle ütles kunagi üks ajakirjanik Eestis, et nii edevana ma küll ei pruugi nende toimetuses läbi lüüa,» meenutas Sten Talivee . Noormehe sõnul soovitati tal olla «neutraalsem,» nagu «need teised tuntud Eesti geid». «Mina jäin aga endale kindlaks ja ei muutnud endas mitte midagi. Just sellepärast, et ma pole nõus olema nagu «need teised»,» lisas Sten.

Noormees tõdes Elu24 -ga vesteldes, et soovib, et neist teemadest rohkem räägitaks, sest taoliste tervakeelsete kommentaaridega peab ta rinda pistma liigagi tihti. «Töökohtades õnneks seda eriti palju ei tehta, kuid muidu küll, eriti Eestis,» rääkis ta.

Sten otsustas jätta ajakirjaniku nime mainimata, usus, et postitust lugedes saab inimene ka ise aru. «Aitäh sulle, et sa tol hetkel sellise kommentaari mulle tegid - see muutis mu jaoks väga palju,» sõnas ta. Noormees mõistis, et jõuab kaugele just sellisena, nagu ta on.