Rinna paljaks tõmmanud USA popstaar pääses mööda Instagrami moderaatoritest?

«Kui ma ei saa armastust, tahan ma võimu,» kirjutas Halsey postituses. Muusikul ilmub 27. augustil neljas album, mille sisust ta oma postituses jutustab. Kaunitari pilt on kogunud vähem kui ühe päevaga üle nelja miljoni meeldimise. Vaata pilti allpool!

Albumi teema on tema sõnul raseduse ja sünnituse rõõmud ning õudus. Lapseootusest teatas Halsey jaanuaris. «Mulle oli väga oluline, et kaanepilt edastaks minu viimaste kuude tundeid. Madonna ja hoora dihhotoomia. Mõte, et mina kui seksuaalne olend ning keha kui anum ja kingitus minu lapsele on kaks arusaama, mis võivad rahumeelselt ja võimsalt koos eksisteerida,» rääkis ta.

Lauljanna sai inspiratsiooni Jean Fouquet' maalist:

here is a better image its called Virgin and Child Surrounded by Angels painted by Jean Fouquet pic.twitter.com/sgcs1tzkdJ — olivia rodrigo defense account (@cosmo_nauut) July 7, 2021

Halsey sõnul on ta keha viimase paari aasta jooksul justkui maailmale kuulunud. «See pilt on minu vahend oma autonoomia taastamiseks ning uhkuse ja jõu kehtestamiseks minu elujõuna,» kirjeldas ta. Lauljanna soovib kaanepildiga tähistada rasedat ja sünnitusjärgset keha kui midagi ilusat, mida tuleb imetleda.

«Kehade ja rinnaga toitmisega seotud sotsiaalse häbimärgi kaotamiseks on meil veel pikk tee ees. Loodan, et see võib olla samm õiges suunas!» lõppes postitus. Teadagi pole üldjuhul naiste rinnanibude paljastamine Instagramis lubatud, kuid see jäädvustus on omamoodi erand.

Mis juhul on rindade paljastamine lubatud?