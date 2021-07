«Pole head ega halba ilma, on ainult hea massaaž Aivo Petersoni tugevate ja hellade käte vahel!» Just nii reklaamib Eesti presidendiks pürgiv mees sotsiaalmeedias oma teenuseid. Sellest loosungist on võimatu mööda vaadata ja nii saigi ka minust reklaami ohver.



Kuigi võiks ju arvata, et massaaži soovijate järjekord presidendikandidaadi juurde on ilmatu pikk, siis nii see siiski ei ole. Helistan Aivole neljapäeval ja selgub, et vabu aegu on pakkuda juba järgmiseks päevaks. Mõeldud-tehtud! Massaaž tugevate ja hellade käte vahel on kirja pandud ning nüüd ei ole enam ilmselt taganemisteed.