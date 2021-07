VIDEO ⟩ Desiree ehmatas pärnakaid skandaalse küsimusega: kas sugusid on vaid kaks?

Laulja ja tiktokker Desiree Mumm avaldas uue tänavaküsitluse, mis osutus skandaalseks juba enne avaldamist. Sel korral päris ta rahvalt, kas sugusid on kaks või enam. TikTokis on klipp paari päevaga kogunud üle tuhande kommentaari.

«On olemas noks ja tussu ja kõik,» teadis üks 8-aastane kommentaator. «T**a küll, mul on kõrini nendest kuradi geidest ja bidest,» kurjustas ta veel. Sarnased arvamused leidsid palju toetajaid. «Mul hakkas paha pärast nende kommentaaride lugemist,» torkas aga üks populaarne kommentaar vastu.

Desiree esitas ette sattunud pärnakatele paar konkreetset küsimust: kas nad toetavad LGBT-liikumist ning mitu sugu inimestel on. Kuna vastajaid oli väikestest tüdrukutest vanade meesteni, tuli ka vastuseid seinast seina.

«Nii palju kui vaja, ei oska neid kokku lugedagi,» kinnitas lillelise peaga neiu. Tema arvates on neid kindlasti enam kui kaks. Samas sattus Desiree ka ühe lõbusa «meeskonna» otsa, kelle arvates on neid kindlasti kaks. «Nad on bioloogia tunnist päris palju poppi teinud,» arvas üks neist eriarvamusele jääjate kohta.