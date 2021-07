Laupäeval selgub Wimbledoni tenniseturniiri naisüksikmängu tšempion

Mõlemad tennisistid on varem korra suure slämmi finaalis mänginud, aga selle erinevusega, et Barty oma ainsa finaali 2019. aasta Prantsusmaa lahtistel võitis, kuid Pliškova 2016. aasta US Openil kaotas. Seega pole Pliškoval veel slämmitiitlit, kuid ta on alates 2017. aasta juulist olnud kaheksa nädalat maailma esireket.