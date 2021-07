Merylin Nau esindab Eestit rahvusvahelisel missivõistlusel: näeme Indoneesias!

«Asi on ametlik!» rõõmustas Merylin Nau Instagramis. «Esindan Eestit Miss Global 2021 võistlusel Indoneesias 30. augustist kuni 13. septembrini,» teatas ta. Mõni tund hiljem teatas kaunitar oma Instagrami loos, et missivõistlus lükkub edasi ja toimub 5. kuni 20. november. Seda seetõttu, et koroonanumbrid Aasias on kasvujoones ja turvalisuse kaalutlustel pole hetkel võimalik suurüritust läbi viia.

«Miss Global Estonia 2021 ajal on mul teile palju näidata! Mul on suur plaan organisatsiooniga, mis seisab naiste võimestamise eest - me muudame siin maailmas midagi ja see saab olema naiste jaoks positiivne,» lisas ta.

«Go big or go home! (tee suurelt või mine koju - toim)» kirjutas Merylin.

Missivõistlusel osalemine pole Merylini jaoks esimene kord

«Missivõistlust manifesteerisin ma esmakordselt endale, kui vaatasin telerist missivõistlusi. Aasta oli 2012 ning võistlusi vaadates tundsin, et pean ka saama seal osaleda,» rääkis Merylin Elu24-le. Naine hakkas otsima erinevaid võimalusi, kuid paraku esimese hooga ei leidnud ühtegi, kuhu ta sobiks või kvalifitseeruks.

Merylini jaoks pole see esimene missivõistlus. Viis aastat tagasi esindas ta Eestit samuti mainekal iludusvõistlusel. «Sooviks jäi see mul alati, kuni 2016. aastal kirjutati mulle Facebooki ja pakuti, et kas sooviksin osaleda Miss Grand International võistlusel. Võtsin selle nipsust vastu,» teatas ta.