7 kuuga 4 last: Mariah Carey eksmees annab aru, kuidas nii juhtus

Nick Cannon abiellus popstaar Mariah Careyga 2008. aastal. 2014. aastal läksid nad lahku ning lahutus jõustus 2016. aastal. Cannonil ja Careyl on oma abielust kümneaastased kaksikud: tütar Monroe ja poeg Moroccan Scott.

Vähem kui kuus kuud hiljem sai Cannon taas isaks. 30-aastane DJ ja sisulooja Abby De La Rosa sünnitas 14. juunil Cannonile kaksikud, kes said nimeks Zion Mixolydian ja Zillion Heir.

Ei läinud aga kaua, kui avalikkus sai teada, et Cannon saab peagi juba seitsmendat korda isaks. Nimelt ootas last Cannoni praegune tüdruksõber, 27-aastane sisulooja Alyssa Scott (alumisel pildil). Juuli alguses kinnitas Scott, et tema ja Cannoni laps sündis 23. juunil.