Inglismaa jõudis jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel finaali, alistades 7. juulil Londonis Wembleyl Taani 2:1. Inglased loodavad EMi võita ja «jalgpalli koju tuua». See on viide, et inglased võitsid 1966. aasta MMi ning Inglismaa on jalgpalli sünnimaa.