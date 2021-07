KLÕPS ⟩ Sarnasus märgatav? Inga Lunge kehastab suveetenduses Kihnu Virvet

«On maru suur au mängida sel suvel noort Virvet !» kirjutas Inga Lunge ja jagas armsat jäädvustust. «Küll on vahva, et ta meil olemas on! ❤️» lisas ta.

«Kihnu Jenka» esietendub 23. juulil Pärnus. See on lugu tublist Eesti naisest, keda on läbi elu aidanud rõõmus meel ja laulud. Samuti räägitakse armastuslugu ning tema kohtumisest ja elust koos abikaasa Jaan Kösteri ehk Kihnu Jenkaga. See pole dokumentaaljutustus, vaid fantaasiamäng, mis põhineb Virve enda meenutustel tema erakordselt sündmusterohkest elust, kirjutab Piletilevi.