«Katie on kohutavates valudes peale BBLi protseduuri, mille käigus paigutatakse rasva tagumikku,» rääkis allikas The Sunile. Samuti lasi Katie Price tõsta oma silmi, et saada kassisilmad, ja süstida huuli, et saavutada täidlasem musisuu. Veel tehti modelli reitel ja jalgadel rasvaimu ning tehti korda eelmistest protseduuridest jäänud armid.