Sotsiaalmeedias jagatakse pilti, millel võrreldakse kahte ühe linna erinevat tänavat: ühel kasvavad puud, teisel mitte. On selge, et puudega tänavas ei küündi õhutemperatuur kaugeltki nii kõrgele kui tänaval, mis on kaetud asfaltiga ning kus ühtegi puud ei kasva. Kui palju peavad ametnikud viimase aja sündmuste valguses linna planeerimisel kliimamuutustega arvestama?