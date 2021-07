PILTUUDIS ⟩ Tartlastele pakub kuumalaine eest leevendust «tehisvihm»

Pilti sellest jagas abilinnapea Raimond Tamm . «See on Tartu veevärgi poolt püsti pandud,» kinnitas ta Elu24le. «Sai nüüd just hiljuti üles, tõesti väga värske asi.» Mehe sõnul pihustab kaareke Küüni tänaval jahedat veeauru.

«Selliste palavate päevadega linnakeskkonnas hea võimalus inimestele end jahutada.» Tamme sõnul paistab see atraktsioon tõesti populaarne olevat ning seostub hästi ka Autovabaduse Puiestee raames kesklinnas toimuvate üritustega.

«Kesklinnas on palju toimumas ka, rahvast liigub palju ringi,» tõdes Tamm. Inimesi tõotab aga tulla enamgi. «Järgmisel nädalal on veel ralli ka tulemas, nii on siin palju rahvast liikumas,» meenutas abilinnapea. Juba neljapäevaks saabub sinna Rally Estonia publik.