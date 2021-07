Türgi modelli ei lastud lennukisse, sest stjuardesse häiris tema välimus

Deniz Saypinar on pärist Türgist, kuid elab hetkel Ameerikas. Ta hakkas just Texasest Miamisse lendama, kui American Airlinesi stjuardessid ta peatasid, kirjutab Thesun .

Modell tegi Instagrami koheselt postituse, kus jagas miljoni jälgijaga oma kogemust. «Te ei suuda seda kunagi uskuda, mis minuga Texase lennujaamas juhtus. Nad reaalselt ei lasknud mind lennukisse, sest ütlesid, et olen alasti ja solvan sellega teisi peresid.»

Deniz selgitas, et kolis oma kodumaalt Ameerikasse selleks, et olla naisena vaba ja ta leiab, et selline vahejuhtum, kus teda riietuse pärast lennukile ei lubatud, oli naeruväärne.