«Üks inimlaps peaks kasvama tugevaks ja terveks ja seda tuleb alustada kohe, juba sünnist saati, sest pärast on juba natuke liiga hilja,» ütleb vaher videos.

Tütar Lembi on videos veel alles beebi. Video on tehtud samal aastal, mil tüdruk sündis.

Vello Vaher tütre Lembiga 1987a. Tagantjärgi võib öelda, et Vellol oli õigus 😎 @vellovaher @lembivaher

Näib, et isa pingutused on vilja kandnud, sest Lembi on Eesti teivashüppaja ning Vaherite Tsirkusekooli treener.