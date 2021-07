PILDID ⟩ Mõõgavõitlus ja katkutohtrid: Tallinna vanalinnas rändad tagasi keskaega

Raekoja platsil on avatud erinevad õpitoad ja Meistrite turg , kust saab osta nii toidupoolist, puidust meisterdusi, ehteid, kui riideid.

Linnarahval on võimalik nautida meeleolukat programmi, mille raames astuvad üles erinevad muusikud ja tantsutrupid.

Käsitsi tehtud puidust söögiriistu müüva noorukese Anete sõnul läheb müük hästi. Kui eelmine aasta osteti kõige enam võinuge, siis sel aastal on kuumaks kaubaks pannikahvlid.

Üritust nautima tulnud Tiina sõnul on mõnus, et erinevalt möödunud aastatest ei ummista tänavu välisturistid Tallinna vanalinna. «Nii hea on liikuda, ei pea üldse tunglema ja trügima,» sõnas naine, kes nautis lava esireast tantsuetendust.