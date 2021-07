REPORTAAŽ: Barbar Feasti külalised kiidavad bände, kuid kurdavad…

«Möödunud aasta oli üritus parem!» arvab Peeter, kes saabus festarile otseloomulikult juba neljapäeval.

Olgugi, et seltskond ja üles astuvad bändid on megad, tunnistab mees, ei ole telklaga sugugi rahul. «See ala on liiga künklit ja ruumi on ka vähe,» kurdab ta, «aga muidu on kõik äge!»

Ka Erik nuriseb telkimisala kallal, mehe sõnul on seal liiga kitsas ja inimesed pidevalt komistavad mätaste otsa, mida territooriumil juba jagub. Lisaks on üritusele sattunud väike uudishimulik nelja-aastane plikatirts, kes kõikidesse telkidesse piiluda tahab.

«Kui joomast tuled, siis on okei, aga ärgates on jama,» lisab omalt poolt Juhan, kes on festaril esimest korda.

Telkla FOTO: Erakogu

Paar minutit hiljem meenub Peetrile, et tegelikult telkapood ka sakib. «See pannakse liiga vara kinni!» kurvastab ta. «Tegelikult peaks õnnelik olema, et üldse pood on!» jõuab mees lõpuks järeldusele.

Telklapood FOTO: Erakogu

Telklapood FOTO: Erakogu

Peetri kõrval olevate naiste sõnul ei ole aga festivalialal olevad välikäimlad just kiita. «Ainult seitse plus kaks WC-d on ja üks ajas juba hommikul üle!»

Teine aga lisas, et WC-paberiga on ka jamasti. «Hommikul see on aga õhtuks enam pole.»

Välikäimlad festivalialal FOTO: Erakogu

«Korraldus on siis küll isetekkeline, nuriseb üks, «peakorraldaja näeb palju vaeva, aga teised vist väga ei pinguta.» Teine aga kiidab ürituse helilis poolt: «Helitiim küll rabab oma tagumiku otsast ära.»

Festivalialal on ka ujumiskoht, mis pakub metsiku palavuse korral mõnusat jahutust. «Väga mõnus on siin end kasta!» kiidab Toivo, «täna juba viies sulps!»

Ujumiskoht FOTO: Erakogu

Ujumiskohale viitav silt. FOTO: Erakogu

Äsja lava ees rokkinud Sigrid kiidab artiste: «Kõik esinejad on jumalast head!» Sõbranna Triinu on temaga nõus.

Festivalilava FOTO: Erakogu

Kellel enne festarile tulekut läks soengu tegemisega kiireks või unustas sootuks juuksurisse minna, saab õhtuseks mölluks meelepärase soengu, sest kohapeal on väike juuksurisalong.

Juuksurisalong FOTO: Erakogu