ARMAS KLÕPS ⟩ Hiljuti lapseootusest teatanud Liisa Leetmaa särab koos peikaga Beach Grindil

Liisa on otsustanud suvise musta kleidi kasuks ning nagu alati, näeb ta välja imekaunis. Joosep on Beach Grindi puhuks värvinud juuksed hoopiski roheliseks!

Paar nädalat tagasi teatas Liisa Leetma sotsiaalmeedias, et ootavad koos Joosep Järvesaarega last. Paar on olnud koos alates 2015. aastast.