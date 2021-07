RETROKLÕPS ⟩ Muusik Karl Killing jagas sünnipäeva puhul armsat hetke lapsepõlvest

Killingu karjäär muusikas sai alguse koosseisuga Beyond Beyond. Eelnimetatud bänd küll enam ei tegutse, ent Karl on aktiivselt muusikaga edasi tegelenud. Hoolimata noorest east on tema loometöö olnud äärmiselt viljakas ning Killing on produtseerinud ja kirjutanud lugusid mitmetele erinevatele Eesti artistidele.