Anett Kontaveit läks trendiga kaasa ja jagas enda versiooni kuuma tüdruku suvest

Sellega viitab Eesti esireket populaarsele sotsiaalmeedia trendile, mis on viimastel aastatel väga levinud. «Ole sina ise, lõbutse. Ilmu kohale ja ära võta südamesse seda, mida teised ütlevad või ei ütle,» kõlab hot girl summer ehk kuuma tüdruku suve kirjeldus, vahendab ajakiri Glamour .

Trendiga võivad kaasa minna kõik ja selle tähendus on tegelikult paindlik. Eesmärk on aga normaliseerida tüdrukuid ja naisi, kes saavad olla nende parimad autentsed «minad» ilma, et kaaslased neid häbeneksid.