PILDID ⟩ USA ajakiri valis uueks bikiinimodelliks 57-aastase naise ja tegi sellega ajalugu

Kathy Jacobs, kes oli 80ndatel põgusalt modellindusega tegeles, läks 56-aastaselt USA ajakirja Sports Illustrated bikiiniväljaande poolt korraldatud modelliotsingutele. Naine osutus valituks ning nii saigi temast ajakirja vanim ja ühtlasi ka kõige lühem algaja modell, vahendab Fox News.

Nüüdseks juba 57-aastase ameeriklanna bikiinipildid ilmuvad ajakirja 19. juuli versioonis. Enam kui nädal enne seda, 10. juulil, võttis Jacobs osa Sports Illustrated ajakirja bikiiniväljaande moesõust.

Kathy Jacobs kõndis 10. juulil ka Sports Illustrated ajakirja bikiiniväljaande poolt korraldatud moesõul. FOTO: Smg/Scanpix

«Unistus on täitunud. See ei tundu isegi reaalne. Ma usun seda alles siis, kui ma näen ajakirjas pilte,» naeris Jacobs rõõmsalt ja lisas, et ta pole naeratamist lõpetanud. See, et ta on ajakirja vanim algaja modell teeb olukorra Jacobsi jaoks veelgi põnevamaks.

Bikiinipilte tehes oli Jacobs elevil, kuid ka väga närvis. «Öö enne pildistamist ei maganud ma üldse. Ma olin liiga elevil ja närvis.»

Enne bikiinipiltide tegemist tegi Jacobs ka trenni ja jälgib regulaarselt oma toitumist. «Ma ei söö palju suhkrut, saia ega pastat. Väljas söön ainult korra või kaks nädalas. Mul oli tegelikult eeldiabeet ja arst soovitas nendest loobuda. Hea uudis on see, et kaotasin seejärel kaalu ja olen nüüd palju tervislikum.»

Sports Illustrated bikiiniversiooni pääsemine on Jacobsi arvates suur au. «Esindada kõiki minu vanuserühma naisi on nii suur au. Minu vanuses me ei pea enam peitma. Olen tänulik, et nad lasevad mul olla ajakirjas koos tüdrukutega, kes on minust nooremad, isegi minu tütrest nooremad.» Kusjuures Sports Illustrated esimene bikiiniväljaanne ilmus samal aastal ja kuul, mil Jacobs sündis (1964. aasta jaanuar).

Bikiiniväljaanne, milles Jacobs Sports Illustrated ajakirja ajalugu teeb, ilmub 19. juulil. FOTO: Smg/Scanpix

«Elu ei saa otsa, kui sa teatud vanuseni jõuad. Seega tunnen, et selles ajakirjas olemine ei aita ainuüksi teisi naisi minu vanuserühmas vaid ka nooremaid tüdrukuid. Kõik kardavad vananemist.»

Kõige vahvam tagasiside, mis Jacobs on oma saavutuse eest saanud, on tulnud vanematelt meestelt. «Lõpuks saan ma googeldada oma vanust daami. Saan vaadata naise bikiinipilte ja ei pea süüd tundma,» oli keegi Jacobsile kirjutanud.