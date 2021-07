EKSKLUSIIVNE KLÕPS ⟩ Vaata Elisa Kolgi Saint-Tropez' puhkusepilti, mida kuskil mujal ei näe

Laulja Elisa Kolgil on Instagramis üle 30 000 fänni, kellega ta on viimastel päevadel jaganud mitmeid reisipilte. Nädala ajaga on ta jõudnud Saksamaale, Itaaliasse ja Prantsusmaale ning lõõgastub praegu Saint-Tropez's. Viimases tähistab Kolk 14. juulil ka oma sünnipäeva.