LÕBUS VIDEO ⟩ Kalevi šokolaadi reklaam, mille olid juba tõenäoliselt unustanud!

Reklaam on aastast 1986 ja valmis Eesti Reklaamfilmi loomingulise tootmiskoondise nime all, nagu seda aastakümneid tagasi nimetati. Reklaamklipis peesitavad inimesed rannas, ajavad juttu ja maiustavad Kalevi šokolaadiga. Videot jagas TikTokis kasutaja @naabrikass, kes on tagasivaatavaid videoid jaganud ennegi.



«Ma mäletan, kui isa näitas mulle seda reklaami,» kirjutas keegi. «Ma mäletan seda maitset,» jätkas teine. «Vanasti olid tõesti head šokolaadid,» märgiti veel.



Video on kogunud vähem kui ühe päevaga 44 000 vaatamist. Vaata videot allpool!