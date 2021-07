Mis juhtub siis, kui Poola põllumees keeldub oma maad müümast

Tänaseks on naaberkruntidele tekkinud uusarendus suurte kortermajadega ning majade vahel asub põllumehe suur viljapõld, kirjutas ajakiri DailyMail.

Kortermajade elanikud aga naudivad vaatepilti. «Elanikuna võin öelda, et see ei häiri meid üldse. Palju parem vaade kui üks tühine kõrvalmaja kivisein.»

Linnaelanikud on hakanud talunikku ka akendest filmima ja videoid sotsiaalmeediasse üles riputama. Klipid linnas põldu harvivast mehest on kulutulena üle maailma levinud. Inimesed on avaldanud isegi soovi kogu tema nisu ära osta.