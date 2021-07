Pika teekonna ette võtnud Läti noormees leiti elusa ja tervena!

Richard lahkus tema Tallinnas elava tuttava sõnul laupäeva õhtul kella 23.00 paiku Tallinna linnas Reidi teel olevalt rannaalalt ja kergliiklusteelt niivõrd ootamatult, et tema tuttav ja Richardiga Riiast Tallinna kaasa tulnud sõber kumbki ei märganud, mis suunas ta lahkus. Tuttava kätte jäi ka Richardi mobiiltelefon ning tema sõnul lahkus mees jalgsi.

«Richard on leitud ja elus!» kirjutas SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel .

Noormees olevat olnud kaine ja öelnud, et kõndis jalgsi koju Riiga, sest keegi ei soovinud teda COVIDi kartuses auto peale võtta. Richard olevat olnud enda sõnul nii väsinud, et heitis korraks pikali ja jäi sealsamas ka magama.

Maria ja Aleksander võtsid Richardi auto peale, sõitsid Märjamaa tanklasse ja ostsid talle süüa. Nad olid noormehega koos seni, kuni neil õnnestus ühe leedu rahvusest autojuhiga kokku leppida, et ta noormehe kaasa võtaks ja tee peal Leetu ta Riiga ära viiks.

Rüütel vestles ka Mariaga pikemalt, et jagada kõigiga Maria ja Aleksandri eilset heategu. «Kui me kõik oma ligimestest hoolime ja ei vaata mööda abivajajast, siis maailm meie ümber on juba homme palju parem paik. Suur aitäh, Maria ja Aleksander!» lõppes postitus.