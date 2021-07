USA Surmaorus mõõdeti +54,4 kraadi, mis on rekordilähedane temperatuur

Surmaorg asub mäeahelike vahel ning on maailma üks kuivemaid ja kuumemaid paiku. Kui tormid liiguvad Vaikselt ookeanilt sisemaale, läbivad nad ida suunas mäeahelikke, tormipilved jahtuvad ja toovad kaasa vihma või lume. Kui pilved jõuavad mäe teisele küljele, on neis vähem niiskust. Ookeani ja Surmaoru vahel on neli mäeahelikku ja oru kohale jõudmise ajaks on pilvedes niiskus kadunud.