VIDEO ⟩ Inglise koondis võttis hõbemedalid kaelast, jalkafännid peavad tegu lapsikuks

Inglismaa väravakütt Luke Shaw, Phil Foden, Jack Grealish, Mason Mount ja Kalvin Phillips olid vaid mõned neist, kes nõnda toimida otsustasid. Tiimi kaptenilt Harry Kane'ilt uuriti, kas hõbemedal oli saavutus või kasutamata jäänud võimalus. «Ma arvan, et hetkel on kindlasti kasutamata võimalus. Finaali ei jõuta iga päev, eriti oma rahvuskoondise jaoks. Meie viimasest on möödas 55 aastat,» sõnas ta.