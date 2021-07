Caroline'i ja Davidi perre sündis kuu aega tagasi tütar, kellele pandi nimeks Olivia . Samal ajal, kui tütre sünnist möödub kuu aega, tähistab oma sünnipäeva ka endine maailma esireket. «On minu sünnipäev, nii et sain end lõpuks korda tehtud!» rõõmustas ema.

«Sa just ei sünnitanud! Ma keeldun seda uskumast!» naljatas üks naise jälgijatest kommentaarides. «Sa näed välja imeline! Ei oskaks eal arvata, et sa just Olivia ilmale tõid,» arvas teine. «Vau! Ei mingeid rasedusjärgseid ülekilosid!» oli keegi veel üllatunud. Muidugi kuhjati tennisist üle ka südamlike õnnesoovidega.