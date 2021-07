«Leitud!» teatatakse kuulutuses ja jagatakse fotot Eesti endisest valuutast, mis vahetati euro vastu välja 2011. aasta 1. jaanuaril. Pärast 1992. aastat pole ühekrooniseid paberrahasid juurde trükitud ning eurotsooniga liitumise ajaks olid need peaaegu käibelt kadunud. Seetõttu on see võrdlemisi haruldane leid.