Kas tõesti on kõik õhupuhurid poodidest otsa saanud?

«I NEED HUGE METAL FAN! Ei, tegelt ka, ventikat otsin, Tallinnas. Äkki keegi teab mõnda sala-auku veel kust osta saab? Kõigis ehituspoodides on need otsas. Kodus on palav, oi kui palav!» on Kerstin olukorrast lausa hullumas. Enda sõnul on naine läbi käinud kõik ehituspoed, aga mida pole on puhurid!

«Oled oma sooviga ikka väga hiljaks jäänud!» kirjutati talle Facebookis vastuseks. Väidetavalt olla ventilaatorid selle suve kõige suurem defitsiit.

«Tartu Bauhofi uksel oli näiteks silt, et ventilaatorid on otsas. Et noh, palun ära tüüta meid enam. Tegelikult on ka otsas. See võttis ikka muigama küll,» võttis Facebookis antud teemal sõna ka kolmas murelik kodanik, kes ei suutnud samuti puhurit kuskilt leida.

«Ainukene võimalus tundub olevat tellida mõnest e-poest, kuid oht on, et enne kauba saabumist on suvi juba läbi!» kirjutas Kerstinile vastuseks neljas inimene.

«Suvesoe on ventilaatorite müüki kasvatanud oodatust rohkem ning selleks aastaks tellitud kogused müüsime kordades kiiremini ära kui oleksime arvanud. Küll aga otsime endiselt nii kohalikelt kui Euroopa tarnijatelt uusi varusid ning mõningaid uusi koguseid on lähiajal meie kauplustesse siiski ka saabumas. Kogused ei ole kahjuks suured ning jäävad eeldatavasti turunõudlusele alla,» ütles Bauhofi turundusdirektor Mari-Liis Toomik Elu24-le.