Spordiajakirjanik Aet Süvari nimi trükiti EMiks märjukesele: kas pole lahe, et olen õllesildil?

Partii valmis Üliõpilaste Selts Raimla tellimusel. Üliõpilaste Selts Raimla on eesti rahvusest meesüliõpilasi ühendav tudengiorganisatsioon, mis on asutatud 1922. aastal. Muidugi on seltsi ridades ka jalkafänne, kes mängude ajal märjukest libistada soovisid.



Seltsi teatel on nende ridades kaks pruulmeistrit. «Nad otsustasid, et EMi finaaliks tuleb kindlasti üks eripruul valmis saada. Tegemise käigus nad siis kaalusid erinevaid variante nii nime kui kirjeldava teksti osas ja eks ta kuidagi nii lõpuks välja kukkus,» rääkisid õpilasseltsi liikmed Elu24-le.