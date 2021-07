PILTUUDIS ⟩ Võru-Kubija terviserajal vaadati tõtt suure rästikuga

«Jämeduse järgi võib öelda, et ussikese toidulaud on lausa rikkalik olnud,» ütles Marek.

«Oluline on teada, et tegemist on suhteliselt ara loomaga, kes enamasti inimese lähenedes põgeneb,» rääkis terviseameti mürgitusteabekeskuse juht Mare Oder Virtuaalkliinikule.