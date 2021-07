Hiinas on hele nahk väga hinnatud ning tumedam nahatoon on rohkem seostatud vaeste naistega, kes veedavad päevi päikese käes tööd tehes.

Üks hiinlanna kommenteeris , et lausa kardab naha päevitumist. «Naisel peaks alati olema hele nahk. Muidu inimesed arvavad, et sa oled lihttööline.»

Facekinid on saanud väga populaarseks ning neid toodetakse lausa massiliselt. Tavaliselt maksab kohalikus ujumisriiete poes taoline tore mask alla viie dollari. Ägedaks teeb facekinid see, et neid on saadaval erinevates värvides ja mustrites.