PILDID ⟩ Guinnessi rekordi püstitanud eestlanna heitis maailmamere tervise nimel riided seljast

Liivandi sõnul on inimkonna hoolimatu tarbimine seadnud ohtu ookeanide tervise, sest loetud aastate pärast ületab ookeanis hulpiv plastik seal elavate kalade oma. «Ookeanis ujumistrenni tehes nägin, palju meie ümber tegelikult plastikprügi on,» ütles Ameerika Ühendriikides Miami Beachil omanimelist päeva omav eestlanna, kellele kuulub muuhulgas Guinnessi maailmarekord merineitsisabaga ujumises.

Lavastuse «Ookean» puhuks filmiti prügiseguses basseinis promoklipp, mille tegemises osalenud Liivand arvab, et 15. juulil Eestis ainuetenduva lavastusega sarnaseid lavateoseid tuleks teha rohkem. «Lavastuse lõpus vaatab etendusel osalev 8-meetrine hiigeltuuker meile mõtlikult otsa, justkui tahtes öelda: ole homme parem inimene, muuda oma käitumist.»

Liivandi sõnul on maailmamerede tervis inimkonna jaoks elu ja surma küsimus, sest 70% meie hapnikust toodetakse ookeanides. «Risustades maailmamerd, keerame me ka enda hapnikukraani tasapisi koomale. Meil on vaja elamiseks keskkonda, tüütuks muutudes heidab emake Maa meid lihtsalt oma seljast.»