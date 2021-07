«See tuleb koju» tätoveeringud teinud inglased oma tegu ei kahetse.

Inglismaa fännid terve juunikuu kestnud jalgpalli Euroopa meistrivõistluste turniiri jooksul laulnud, et jalgpall tuleb koju (It’s coming home). Tegu on populaarse 1996. aasta Euroopa meistrivõistluste võõrustamise tähistamiseks välja tulnud inglise lauluga, mis kuidagi aastatega populaarsust ei kaota ning iga kord, kui Inglismaa jõuab meistrivõistlustel veidigi kaugemale, ei püsi inglaste suud kinni ning lõõritatakse, et just sel aastal tuleb jalgpall koju. Siiamaani seda juhtunud pole.