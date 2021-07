PILDID ⟩ Taevaskoja küla palub: ärge graveerige enda nime liivapaljanditele!

Selleks, et «Viimsest Reliikviast» armastatud koht säiliks ka järeltulevatele põlvedele, peab hoiduma tegevusest, mida paljud aga teha sooviks - oma nime liivapaljanditele graveerimine

«Ja taas üks näide liivakivipaljandite arulagedast rikkumisest. Ema ja isa näitavad eeskuju, mida lastele näidata ei tohiks. Aitäh fotode saatjale. Paraku on nime jäädvustajad näoga seina poole, aga kui keegi peaks tegijad ära tundma, siis võiks teada anda e posti aadressil MTYTaevaskoja@gmail.com,» kirjutatakse postituses.

«Inimesed - kui sellist tegevust märkate, siis palun juhtige tähelepanu, et see on keelatud.»