RÕÕMUSÕNUM ⟩ Hiina teatas, et hiidpandad pole enam ohustatud liik

Hiina keskkonnaministeeriumi loodus- ja ökoloogilise kaitse osakonna juhataja Cui ShuHong ütles, et hiidpandad pole enam ohustatud, sest paranenud on elutingimused ja samuti on Hiina teinud suurt tööd loomade elupaikadega. Riik on näinud palju vaeva, et pandadel oleks elupaiku, ning suisa istutanud bambuseid metsadesse, et suurtel loomadel oleks midagi süüa, vahendab The Guardian.