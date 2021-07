Narva linnapea Katri Raik on endale üürinud suvila Narva-Jõesuus, mis on teadagi üks populaarsemaid peesitamiskohti. Mitte ainult eestlaste jaoks, läbi aegade on siin ennast merevette kastmas käinud ka Vene eliit. Eesti pikima liivarannaga – seda koguni umbes 14 kilomeetrit – linn on tõepoolest nagu magnet. Katri suvila on sõbralik ja avatud: pidevalt voorivad siia ta arvukad sõbrad. Juku-Kalle Raid läks Katrile külla koos veinis marineeritud vähkidega ning kostitas linnapead tõelise piduroaga. Koos toitu mekkides rääkis Katri Raik Narva elust olust, inimestest ning sealsest krutskeid täis poliitikast.